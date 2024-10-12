Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 762мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Военная полиция в рейде
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Путепровод в Пушкине
Происшествия В Петербурге задержали «посыльных» телефонных мошенников, обманувших пенсионерок на 4,4 млн рублей

В Петербурге задержали «посыльных» телефонных мошенников, обманувших пенсионерок на 4,4 млн рублей

2 039
5 комментариев

Полиция Петербурга задержала троих молодых людей, которые работали «на посылках» у телефонных мошенников. Обманутые пенсионерки передали им более 4,4 млн рублей, которые якобы должны были попасть на «безопасные счета».

Курьер, задержанный на Пискарёвском проспекте

Как сообщили 12 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, одной из жертв стала 77-летняя жительница дома 159, корпус 5, по Пискаревскому проспекту. С 26 сентября по 2 октября ее регулярно одолевали телефонные мошенники, которые убедили передать более 2,6 млн рублей для «обеспечения их безопасности» неизвестному курьеру. Им оказался 20-летний неработающий петербуржец с улицы Партизана Германа. Молодого человека задержали.

Курьер, задержанный на проспекте Большевиков

По похожему принципу мошенники обманули 83-летнюю жительницу дома 19 по проспекту Большевиков, только в этом случае люди на том конце провода представились юристами телефонной компании. Для «продления договора на оказание услуг связи» женщина передала курьеру 550 тыс. рублей, а потом обратилась в полицию. Юношу задержали. Оказалось, что ему 18 лет и он успел поучаствовать в 10 эпизодах мошенничества. Молодой человек через банкомат переводил деньги пенсионеров на криптокошелек.

Курьер, задержанный на улице Брянцева

Еще одного дропа задержали в Калининском районе. 91-летняя жительница дома 2, корпус 1, по улице Брянцева сообщила полиции, что неизвестный по телефону убедил ее передать свои накопления курьеру для зачисления на «безопасный счет». Прибывший 21-летний юноша унес от старушки 1,264 млн рублей. Его задержали и получили признание — за неделю с 3 по 10 октября молодой человек совершил около десятка таких «ходок» по обманутым пенсионерам.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона и устанавливают все эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
VKuser133194187
2 часа
Почему хари не показывают?
282694747
1 час
Вот с этими бутылка из под шампанского очень бы пригодилась
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06