В Петербурге задержали «посыльных» телефонных мошенников, обманувших пенсионерок на 4,4 млн рублей

Полиция Петербурга задержала троих молодых людей, которые работали «на посылках» у телефонных мошенников. Обманутые пенсионерки передали им более 4,4 млн рублей, которые якобы должны были попасть на «безопасные счета».

Как сообщили 12 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, одной из жертв стала 77-летняя жительница дома 159, корпус 5, по Пискаревскому проспекту. С 26 сентября по 2 октября ее регулярно одолевали телефонные мошенники, которые убедили передать более 2,6 млн рублей для «обеспечения их безопасности» неизвестному курьеру. Им оказался 20-летний неработающий петербуржец с улицы Партизана Германа. Молодого человека задержали.

По похожему принципу мошенники обманули 83-летнюю жительницу дома 19 по проспекту Большевиков, только в этом случае люди на том конце провода представились юристами телефонной компании. Для «продления договора на оказание услуг связи» женщина передала курьеру 550 тыс. рублей, а потом обратилась в полицию. Юношу задержали. Оказалось, что ему 18 лет и он успел поучаствовать в 10 эпизодах мошенничества. Молодой человек через банкомат переводил деньги пенсионеров на криптокошелек.

Еще одного дропа задержали в Калининском районе. 91-летняя жительница дома 2, корпус 1, по улице Брянцева сообщила полиции, что неизвестный по телефону убедил ее передать свои накопления курьеру для зачисления на «безопасный счет». Прибывший 21-летний юноша унес от старушки 1,264 млн рублей. Его задержали и получили признание — за неделю с 3 по 10 октября молодой человек совершил около десятка таких «ходок» по обманутым пенсионерам.