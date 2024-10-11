Полиция Орегона обнаружила наркотики в сумке с надписью «Это определенно не сумка, полная наркотиков»

Большой запас наркотических веществ обнаружили полицейские Орегона в сумке с надписью «Это определенно не сумка, полная наркотиков», 11 октября пишет издание The Oregonian.

На юго-востоке Портленда сотрудники полиции остановили автомобиль, который числился в угоне. В салоне находились 37-летняя женщина и 35-летний мужчина. И сумка с оригинальной надписью, которая как бы намекала, что искать в ней запрещенное вроде бы бессмысленно.

Интуиция стражей порядка не подвела — внутри оказалось 10 граммов дурмана, а также деньги, заряженный револьвер и весы для наркотиков. Водителя и пассажира задержали и взяли под стражу. Им предъявлено несколько обвинений, включая доставку и хранение наркотиков.