Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки. Хуже всего — на Петроградке и мосту Александра Невского

Дневные 7-балльные пробки в Петербурге никуда не делись и вечером, более того, ситуация на дорогах стала еще хуже, сообщают «Яндекс Карты».









В 8-балльных пробках встал трафик у моста Александра Невского. Движение затруднено в обе стороны, а также с набережной Обуховской обороны. Пробка сохраняется и на Невском проспекте, Садовой и набережной Фонтанки.

Стоит большая часть Петроградской стороны. Скованно движение в сторону Черной речки по Каменноостровскому проспекту и возле «Чкаловской».

Не лучше ситуация и на Пироговской набережной, где пробка растянулась от Финляндского вокзала до Ушаковской набережной.

Встала в пробках часть ЗСД на северо-западе, продолжает стоять часть КАД на юго-востоке.

7-балльные пробки собрались в пятницу в Петербурге еще около 17:00, писала «Фонтанка».