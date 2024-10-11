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Город Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки. Хуже всего — на Петроградке и мосту Александра Невского

Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки. Хуже всего — на Петроградке и мосту Александра Невского

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Дневные 7-балльные пробки в Петербурге никуда не делись и вечером, более того, ситуация на дорогах стала еще хуже, сообщают «Яндекс Карты».

В 8-балльных пробках встал трафик у моста Александра Невского. Движение затруднено в обе стороны, а также с набережной Обуховской обороны. Пробка сохраняется и на Невском проспекте, Садовой и набережной Фонтанки.

Стоит большая часть Петроградской стороны. Скованно движение в сторону Черной речки по Каменноостровскому проспекту и возле «Чкаловской».

Не лучше ситуация и на Пироговской набережной, где пробка растянулась от Финляндского вокзала до Ушаковской набережной.

Встала в пробках часть ЗСД на северо-западе, продолжает стоять часть КАД на юго-востоке.

7-балльные пробки собрались в пятницу в Петербурге еще около 17:00, писала «Фонтанка».

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