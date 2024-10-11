Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки. Хуже всего — на Петроградке и мосту Александра Невского

Дневные 7-балльные пробки в Петербурге никуда не делись и вечером, более того, ситуация на дорогах стала еще хуже, сообщают «Яндекс Карты».
В 8-балльных пробках встал трафик у моста Александра Невского. Движение затруднено в обе стороны, а также с набережной Обуховской обороны. Пробка сохраняется и на Невском проспекте, Садовой и набережной Фонтанки.
Стоит большая часть Петроградской стороны. Скованно движение в сторону Черной речки по Каменноостровскому проспекту и возле «Чкаловской».
Не лучше ситуация и на Пироговской набережной, где пробка растянулась от Финляндского вокзала до Ушаковской набережной.
Встала в пробках часть ЗСД на северо-западе, продолжает стоять часть КАД на юго-востоке.
7-балльные пробки собрались в пятницу в Петербурге еще около 17:00, писала «Фонтанка».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.