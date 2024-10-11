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Авто Город Пятничные пробки поджидают петербуржцев заранее

Пятничные пробки поджидают петербуржцев заранее

Дорожные пробки в Петербурге 11 октября достигли вечерних значений уже днем. Пока их больше всего в центре и на Петроградской стороне, но и в юго-восточной части города уже есть где постоять.

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По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог уже к половине пятого часа вечера достигла 7 баллов. Для пятницы это на 1 балл больше обычного. И вечерний час пик еще впереди.

Наибольшая концентрация пробок пока что наблюдается в центральных районах города. Плотно загружены улицы в районе площади Восстания, стоит Староневский и подъезды к площади и мосту Александра Невского. Растут пробки на Невском проспекте, Садовой улице и набережной Фонтанки, на Дворцовой набережной и набережной Кутузова.

На Петроградской стороне весьма напряженная дорожная ситуация в районе метро «Чкаловская» и «Петроградская», а также на Кронверкской набережной. Арсенальная набережная уже встала к югу, а Пироговская и Выборгская — к северу.

На юго-востоке города собралась многокилометровая пробка на КАД. Внутреннее кольцо встало от Кудрово до Софийской улицы. Также скопился плотный затор на Ивановской улице, проспекте Обуховской Обороны и улице Бабушкина к Володарскому мосту. В Шушарах в заторе встал Витебский проспект у развязки с Московским шоссе. А на Пулковском шоссе скопилась 4-километровая пробка, но в сторону города. В область пока свободнее, хотя уже начинает копиться перед КАД.

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