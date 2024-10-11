В Петербурге заочно арестован обвиняемый в убийстве по заказу Олега Каштело

Октябрьский районный суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Камалетдинова, обвиняемого в убийстве по найму. Об этом 11 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение фигуранту было предъявлено еще месяц назад, спустя пару недель Камалетдинова объявили в международный розыск. По данным следствия, фигурант скрылся в Эстонии. Считается, что в 2000 году Олег Каштело заказал своего бывшего телохранителя Сергея Максимова. Мужчину застрелили в общежитии на Сиреневом бульваре. Ныне арестованный бизнесмен Каштело настаивает на том, что посылал своих людей лишь покалечить Максимова.

Ранее по этому делу было предъявлено обвинение еще одному человеку, которого следствие считает исполнителем. Речь идет о Дмитрии Карлике, отбывающем пожизненные сроки в Израиле. Следователи из ГСУ СК по Петербургу ездили к нему. По данным «Фонтанки», Карлик желал бы вернуться в Россию.