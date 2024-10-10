Роман Ротенберг: сегодня борт был не на нашей стороне, надо шлифовать

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после поражения от минского «Динамо» (2:4) прокомментировал момент со второй пропущенной шайбой, когда гости забили после неудачного отскока от борта.

«Что делать с бортом? Давайте пойдем вместе проверим, что там за борт. Надо шлифовать борт, шлифовка нужна борта. Такое бывает. Это же происходит не в первый раз. Да, это такой ключевой момент матча. Но надо это пройти. Сегодня борт был не на нашей стороне. В следующей игре будем верить, что борт будет на нашей стороне», — заявил Роман Ротенберг.

После 14 матчей регулярного чемпионата КХЛ у СКА восемь побед и шесть поражений. С 17-ю очками армейцы идут на пятой строчке в Западной конференции.