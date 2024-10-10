Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +11

2 м/c,

южн.

 751мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Грозит ли ураган, как в США?
Запчасти подорожали на 40%
Промышленный Петербург
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Спорт Роман Ротенберг: сегодня борт был не на нашей стороне, надо шлифовать

Роман Ротенберг: сегодня борт был не на нашей стороне, надо шлифовать

882
2 комментария

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после поражения от минского «Динамо» (2:4) прокомментировал момент со второй пропущенной шайбой, когда гости забили после неудачного отскока от борта.

«Что делать с бортом? Давайте пойдем вместе проверим, что там за борт. Надо шлифовать борт, шлифовка нужна борта. Такое бывает. Это же происходит не в первый раз. Да, это такой ключевой момент матча. Но надо это пройти. Сегодня борт был не на нашей стороне. В следующей игре будем верить, что борт будет на нашей стороне», — заявил Роман Ротенберг.

После 14 матчей регулярного чемпионата КХЛ у СКА восемь побед и шесть поражений. С 17-ю очками армейцы идут на пятой строчке в Западной конференции.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
DanCitizen
51 минута
"Шлифуйте борты!", - сказал он , и станем чемпионами
houspi
23 минуты
Пивком шлифовать?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30