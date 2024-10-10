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Общество Двойное опровержение: Роскомнадзор разъяснил, что происходит с Discord и Steam в России

Двойное опровержение: Роскомнадзор разъяснил, что происходит с Discord и Steam в России

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2 комментария

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 октября прокомментировала ситуацию с блокировкой Discord и Steam в России после череды неподтвержденных сообщений по этому поводу, появившихся в средствах массовой информации.

По заявлению ведомства, снятие ограничений с голосового мессенджера Discord в России не планируется. «Доступ к мессенджеру ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки нет. Рекомендуем не публиковать недостоверную информацию», — цитирует ТАСС комментарий регулятора.

В то же время в РКН опровергли информацию о блокировке игровой платформы Steam. Сервис удалил около 250 материалов по требованию Роскомнадзора, и РКН ожидает удаления еще 10 страниц. «В отношении Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется», — передает ТАСС.

Официально о блокировке Discord было объявлено 8 октября. После этого Роскомнадзор внес 3 страницы сообщества игрового портала Steam в реестр запрещенных, но на сам Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve, — запрет не распространился.

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Комментарии
2
Слава России!
56 минут
в зигканалах третий день жидким льётся 🤣🤣🤣
Панкихой
52 минуты
Двойное проникновение ...
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