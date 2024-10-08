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Общество РКН разбушевался: в реестр запрещенных внесены 3 страницы игрового портала Steam

РКН разбушевался: в реестр запрещенных внесены 3 страницы игрового портала Steam

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10 комментариев

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла 3 страницы сообщества игрового портала Steam в реестр запрещенных. Об этом вечером 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на данные сайта регулятора.

Основания для блокировки не называются, однако отмечается, что доступ к ресурсу steamcommunity.com был ограничен по основаниям, предусмотренным ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее сегодня РКН уже заблокировал в России голосовой мессенджер Discord. Сразу после этого ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атакам.

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.

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Комментарии
10
McGillavry
1 час
Давным ещё давно, купил игрушку, а она потребовала запуска их службы, да ещё с правами админа. С тех пор этот, с позволения сказать, сервис, лично у меня заблокирован навечно.
ixform
59 минут
не знаю я через приложения к браузеру слушаю радио Байрактар музыка украинской перемоги и знаете.. там стараются люди петь - это чувствуется что они по настоящему испытывают чувства а не как тут везде шаман за 16 миллионов или небо славян .. тут всё задавили а там в полный рост идёт развитие гражданского общества и в связи с этим вопрос - это госполитика такая тать врагам драйвер роста а местным по щщям и пакет?
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