РКН разбушевался: в реестр запрещенных внесены 3 страницы игрового портала Steam

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла 3 страницы сообщества игрового портала Steam в реестр запрещенных. Об этом вечером 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на данные сайта регулятора.

Основания для блокировки не называются, однако отмечается, что доступ к ресурсу steamcommunity.com был ограничен по основаниям, предусмотренным ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее сегодня РКН уже заблокировал в России голосовой мессенджер Discord. Сразу после этого ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атакам.

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.