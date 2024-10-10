Власти Москвы спрогнозировали среднюю зарплату горожан к 2027 году. Вы наверняка о такой мечтали

В Москве спрогнозировали среднюю зарплату жителей столицы на последующие три года. Так, к 2027 году москвичи должны получать 214 тысяч рублей. Данные следуют из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В документе сообщается, что по данным отчетного периода Росстата в 2023 году средняя зарплата жителей Москвы составила 138 тысяч рублей, оценка на 2024 год – 161 тысяч рублей. Согласно прогнозу, в 2025 году среднемесячный доход может достигнуть 180 тысяч рублей, в 2026 году – 198 тысяч рублей, а в 2027 – 214 тысяч рублей.

В Петербурге прогнозы на зарплаты иные. В Смольном спрогнозировали, что среднемесячная номинальная зарплата увеличится — с 107,3 тысячи в 2024 году до 137,6 тысячи в 2027-м. А доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится незначительно — с 4,35% до 4,28%.