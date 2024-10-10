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Финансы Власти Москвы спрогнозировали среднюю зарплату горожан к 2027 году. Вы наверняка о такой мечтали

Власти Москвы спрогнозировали среднюю зарплату горожан к 2027 году. Вы наверняка о такой мечтали

749
4 комментария

В Москве спрогнозировали среднюю зарплату жителей столицы на последующие три года. Так, к 2027 году москвичи должны получать 214 тысяч рублей. Данные следуют из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В документе сообщается, что по данным отчетного периода Росстата в 2023 году средняя зарплата жителей Москвы составила 138 тысяч рублей, оценка на 2024 год – 161 тысяч рублей. Согласно прогнозу, в 2025 году среднемесячный доход может достигнуть 180 тысяч рублей, в 2026 году – 198 тысяч рублей, а в 2027 – 214 тысяч рублей.

В Петербурге прогнозы на зарплаты иные. В Смольном спрогнозировали, что среднемесячная номинальная зарплата увеличится — с 107,3 тысячи в 2024 году до 137,6 тысячи в 2027-м. А доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится незначительно — с 4,35% до 4,28%.

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Комментарии
4
firma
11 минут
А картошка, наверное, по 1200 р/кг
281916626
13 минут
на кого рассчитаны такие опусы ,,,
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