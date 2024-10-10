Экс-супруга главреда «Новой газеты — Европа»* написала в СК заявление на бывшего мужа о ее похищении

Антонина Федорова, бывшая супруга главного редактора «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова**, написала на последнего заявление в Следственный комитет. Об этом 10 октября пишет издание РИА Новости.
В тексте утверждается, что Федорова обвинила Мартынова в ее похищении. Подробности не приводятся.
Коллегия присяжных в 2008 году признала Федорову виновной в покушении на убийство дочери. Громкий инцидент получил название «новгородское дело».
Происшествие случилось в 2007 году в Великом Новгороде. Дочь Антонины, которой было два года и семь месяцев, упала с лестничной площадки третьего этажа, пролетела более шести метров и получила травмы, в том числе трещину челюсти и сотрясение головного мозга. По версии следствия, 21-летняя Антонина намеренно сбросила дочь с лестничной площадки, чтобы та не мешала устройству её личной жизни. Фигурантка заявляет о том, что падение было несчастным случаем: она не заметила, как дочь выбежала из квартиры и подошла к краю. Федорову обвинили в покушении на убийство малолетней — ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, за что полагается от 8 до 20 лет колонии. Основанием для обвинения стали слова единственного свидетеля по делу, 11-летнего Егора. Он утверждал, что женщина просовывала ребёнка между железными прутьями перил и столкнула вниз.
Женщина не явилась на оглашение приговора и была объявлена в федеральный розыск. Все эти годы она жила вместе с дочерью Алисой.
В апреле 2024 года Антонину Федорову (Мартынову) задержали после 16 лет федерального розыска. Затем ее отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. В мае текущего года Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову к 9 годам колонии общего режима. Следствие считало, что Мартынова 16 лет назад столкнула с лестничного пролета двухлетнюю дочь Алису. Мартынова же настаивала на том, что это был несчастный случай. В августе Антонина и её дочь Алиса, за попытку убийства которой женщина была осуждена, в апелляционной жалобе просили отменить приговор.
В итоге 19 сентября суд освободил Мартынову из-под стражи и реальный срок заменили условным.
* — Признана нежелательной организацией в России.
** — признан иноагентом в России
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