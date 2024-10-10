Экс-супруга главреда «Новой газеты — Европа»* написала в СК заявление на бывшего мужа о ее похищении

Происшествие случилось в 2007 году в Великом Новгороде. Дочь Антонины, которой было два года и семь месяцев, упала с лестничной площадки третьего этажа, пролетела более шести метров и получила травмы, в том числе трещину челюсти и сотрясение головного мозга. По версии следствия, 21-летняя Антонина намеренно сбросила дочь с лестничной площадки, чтобы та не мешала устройству её личной жизни. Фигурантка заявляет о том, что падение было несчастным случаем: она не заметила, как дочь выбежала из квартиры и подошла к краю. Федорову обвинили в покушении на убийство малолетней — ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, за что полагается от 8 до 20 лет колонии. Основанием для обвинения стали слова единственного свидетеля по делу, 11-летнего Егора. Он утверждал, что женщина просовывала ребёнка между железными прутьями перил и столкнула вниз.