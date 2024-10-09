Суицид одной школьницы и рука учителя на ягодицах другой. В сельской школе на Ставрополье — два ЧП подряд

Сельская школа в Степновском районе Ставропольского края привлекла внимание правоохранительных органов после двух инцидентов. В социальных сетях разошлось видео, на котором пожилой педагог очень фривольно обращается с ученицей. Также покончила с собой одна из школьниц. Подробности 9 октября сообщает портал 26.RU.

На видео, которое разошлось по родительским чатам, мужчина приобнимает пятиклассницу, пока они оба ведут диалог с кем-то третьим. Затем рука педагога опускается на ягодицы девочки. После случившегося учитель с 30-летним стажем поспешил уволиться из школы. Следственный комитет региона сообщил, что по факту «противоправных действий» возбуждено уголовное дело. По какой статье квалифицировали произошедшее, не уточняется.

Также стало известно, что накануне ученица этой же школы совершила суицид. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи, уточнившие, что между собой две истории никак не связаны.