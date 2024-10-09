Николаю Рериху — 150 лет. Где в Петербурге и окрестностях посмотреть его работы?

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ







9 октября исполнилось 150 лет со дня рождения Николая Рериха, художника и сценографа, путешественника, археолога и мыслителя, автора идеи первого международного акта, посвященного охране культурных ценностей, — Пакта Рериха.

Его жизнь тесно связана с Петербургом: здесь он родился, учился на юридическом факультете Петербургского университета и в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, создал большую часть своих произведений, служил в Императорском обществе поощрения художеств, составлял «Археологическую карту Петербургской губернии»… И конечно, здесь можно увидеть его произведения — и не только в музеях. «Фонтанка» рассказывает, где именно.

1. Русский музей. В коллекции музея — около 300 произведений Николая Рериха. Это рисунки и картины, панно для фриза, эскизы декораций и костюмов. Многочисленные виды гор, величественных, светящихся многочисленными оттенками, рассветные и закатные, а также древнерусские сюжеты, с идолами и плывущими ладьями, богатырями и народными героями. Правда, в постоянной экспедиции сейчас всего 13 вещей, но на сайте можно посмотреть всё собрание.

Источник: rusmuseumvrm.ru







2. Музей-институт семьи Рерихов. В основе этого собрания на Васильевском острове — наследие, сохраненное племянницей Елены Рерих Людмилой Митусовой и ее семьей. С годами сюда стали поступать экспонаты из частных коллекций, и сейчас в фонде — 15 тысяч предметов, от личных вещей и фотографий до живописи, археологических находок и рукописей. Сейчас вместе с временными выставками здесь доступны для осмотра 140 произведений Николая Рериха. В собственном собрании музея их 40.

3. Музей-усадьба Н. К. Рериха в деревне Извара. Если сесть на Балтийском вокзале в автобус № 888, то можно добраться напрямую до деревни Извара, что за Волосово в Ленинградской области. Правда, ехать придется 2,5 часа, да и сам автобус ходит раз в два часа. Но зато вы побываете в мемориальном музее, основанном сыном художника, востоковедом и тибетологом Юрием Рерихом, в усадьбе, где Рерих жил с родителями и провел первые 26 лет своей жизни. При создании музея был восстановлен дом и парк. Сейчас в собрании музея свыше 11 000 предметов: личные вещи и документы семьи Рерихов, произведения прикладного искусства, бытовые предметы XVIII — начала XX веков, археологические находки, естественно-научные коллекции, редкие книжные издания и другое. Подлинных работ Николая Рериха в усадьбе три. А еще здесь в день юбилея, 9 октября 2024 года, открыли памятник художнику — его изобразили таким, каким его «запомнила» усадьба: молодым, в простой русской одежде с кистью и палитрой.

4. Дацан Гунзэчойнэй. В 1914–1915 годах Николай Рерих руководил отделкой буддийского храма в Петербурге, а помогали ему приглашенные из Бурятии ламы-художники. По эскизам Рериха были выполнены витражи с восемью «символами счастья» — это зонт, две золотых рыбы, ваза с напитком бессмертия, цветок лотоса, раковина, узел, не имеющий начала и конца, штандарт (знак победы) и колесо с 8 спицами.

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







5. Большая Морская, 35. Здание доходного дома страхового общества «Россия» украшает майоликовый фриз, получивший в 1913 году название «Северная жизнь» и выполненный по эскизам Николая Рериха. К сожалению, подлинный фриз, выполненный Петром Ваулиным, до наших дней не дошел. Но его восстановили в 2009 году — и витязи на фоне крепости, их кони и заснеженные крыши удивляют самых внимательных прохожих. Память о художнике здесь хранит один из нынешних обитателей здания — музейно-выставочный центр «Росфото».

Источник: «РОСФОТО»







6. Надгробие Н. А. Римского-Корсакова. Могила композитора, написавшего «Садко», «Снегурочку», «Псковитянку», «Золотого петушка» и многие-многие другие сочинения, ставшие классикой отечественной музыки, находится в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры. В журнале «Нива» 1912 года писали: «Памятник сооружен по эскизу художника Н. К. Рериха и представляет собою вершину кургана с громадным крестом над нею. Такие кресты ставились в древненовгородских церквах и кладбищах. В центре креста помещена барельефная икона Христа Спасителя. По бокам — иконы, изображающие Божию Матерь и Николая Чудотворца».

Источник: Lavraspb.ru







7. Надгробие А. И. Куинджи. Еще один надгробный памятник, в создании которого принимал участие Рерих, посвящен его учителю Архипу Куинджи. Рерих разработал эскиз мозаики в нише позади бюста. «Автор проекта Щусев отлично скомпоновал мотив крымских фонтанов с резным древним церковным орнаментом, — писал журнал „Аполлон“. — В глубине ниши очень красивая мозаика, композиция Рериха, исполненная Фроловым. Некоторой дисгармонией является бюст покойного, работы Беклемишева. Но, в общем, по своей художественности это может быть единственное из современных надгробий». Первоначально памятник создавался для Смоленского кладбища, однако был перенесен вместе с прахом Куинджи в 1952 году в некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Источник: Lavraspb.ru







8. Музей Академии художеств. Семь работ Николая Рериха хранится в Музее Академии художеств, где он получал образование. Среди них — два эскиза декораций, северный этюд и несколько картин, принадлежащих в основном собранию Музея-квартиры Исаака Бродского. Кстати, та из картин, что отнесена к собранию Музея-квартиры А. И. Куинджи, согласно указанному провенансу, была изъята на Пулковской таможне.

Источник: artsacademymuseum.org







9. Выставка в Главном Штабе Государственного Эрмитажа. По плану, 20 ноября Эрмитаж откроет выставку «Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха», где обещают показать его живопись и графику, в том числе редко экспонируемые работы, а также предметы археологии, рукописи и фотодокументы, связанные с его жизнью. Среди участников выставки — музеи России, Монголии, Азербайджана, Индии и США.

Источник: culture.gov.ru







10. Выставка в KGallery. В отличие от эрмитажной, эта выставка уже работает, и «Фонтанка» о ней даже рассказывала. Выставка не только представляет искусство самого Рериха, но и прослеживает его творческий путь через призму влияний.

Источник: предоставлено KGallery







Конечно, в Петербурге много и других мест, связанных с именем Николая Рериха, хоть и не содержащих его произведений. В саду «Василеостровец» в 2010 году установили памятник художнику. На углу набережной Лейтенанта Шмидта и 6-й линии — в доме, где он родился, — была установлена мемориальная доска. На той же 6-й линии будущего художника крестили в соборе Святого апостола Андрея Первозванного. А в гимназии Карла Мая на 14-й линии он учился. Жил в доме 44 по Галерной улице, работал в Императорском обществе поощрения художеств на Большой Морской, 38. Его помнят и другие места в Петербурге — включая Смоленское кладбище, где неподалеку от часовни Святой Ксении Петербургской находится некрополь его родителей.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»