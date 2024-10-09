Белорусские пограничники за сутки нашли два трупа на границе с ЕС

Источник: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Пограничники обнаружили труп беженца на белорусско-латвийской границе — второй за сутки, об этом 9 октября сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) в своем Telegram-канале.

В Следственном комитете Республики Беларусь уточнили, что среди вещей погибшего были найдены документы на имя 24-летнего гражданина Шри-Ланки. Проводится экспертиза.

Еще раньше в комитете рассказали, что на границе с Польшей были найдены трое граждан Ирана — двое из иностранцев были братьями, один из которых погиб. Его родственник рассказал, что всех троих задержали европейские силовики, которые «применили против них газовые баллончики и били прикладами автоматов». Сообщается, что польские военные якобы «раздели обессиленных беженцев, отобрали обувь и выбросили через калитку для животных на территорию Беларуси».

В Госпогранкомитете уточняют, что с начала 2024 года на латвийском участке погибли 10 иностранцев, еще пять — на польском. С 2021 года на границе республики и ЕС зафиксировано 57 фактов гибели иностранцев.