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Город Циклон уже пригнал дожди к границе Ленобласти. Синоптик показывает то, что меняет нашу погоду

Циклон уже пригнал дожди к границе Ленобласти. Синоптик показывает то, что меняет нашу погоду

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Сегодняшнее утро в Петербурге хоть и холодное, но уступает утру 1 октября. В ближайшие часы и дни температуру будет повышать циклон, он же принесёт ветер и дождь. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 9 октября.

«Циклон уже над южными районами Балтийского моря, смещается на север, поэтому наш регион останется в его восточной, юго-восточной части. Погода будет становиться всё теплее, но с дождями и усилением ветра», — пишет Колесов.

Атмосферный фронт уже принёс первые осадки к западной границе Ленинградской области. Но смещается он медленно, поэтому до Петербурга дождь доберётся только вечером. Тогда же, во второй половине дня, начнется усиление восточного, юго-восточного ветра. К началу ночи порывы будут достигать 15-17 м/с. Циклон несёт также и тёплый воздух, но медленно, поэтому сегодня весь день будет холодно. А завтра уже теплее.

«Потепление продолжается, и дневную температуру +15…+16 градусов в пятницу в Санкт-Петербурге не отменяем», — отмечает Колесов.

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