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Город Антициклон и атмосферный фронт в Петербурге поделят день пополам

Антициклон и атмосферный фронт в Петербурге поделят день пополам

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2 комментария

Солнечное утро не добавит Петербургу тепла. А вечером могут понадобиться зонтики.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 октября в городе облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, местами порывы будут сильными. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 1-3 градусов, днем составит 6-8 градусов.

Сегодня погоду в регионе начнёт формировать довольно солнечный гребень антициклона, а во второй половине дня скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта. Небо затянут плотные облака, усилится ветер и вечером начнутся дожди. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра будет теплее — 11-12 градусов. Также ожидаются дожди, ночью местами сильный ветер. В пятницу — 14-16 градусов.

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Комментарии
2
282802035
34 минуты
Сегодня был 1 градус, в пятницу уже 16. Погоду бросает конечно... Хорошо что не в течение 1 дня!
triton1977
46 минут
Ну да, явно не "добавит тепла", сегодня у нас (Приморский р-н) с утра ясненько, официальных +4, но по ощущениям 0 или минус))
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