Антициклон и атмосферный фронт в Петербурге поделят день пополам

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Солнечное утро не добавит Петербургу тепла. А вечером могут понадобиться зонтики.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 октября в городе облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, местами порывы будут сильными. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 1-3 градусов, днем составит 6-8 градусов.

Сегодня погоду в регионе начнёт формировать довольно солнечный гребень антициклона, а во второй половине дня скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта. Небо затянут плотные облака, усилится ветер и вечером начнутся дожди. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра будет теплее — 11-12 градусов. Также ожидаются дожди, ночью местами сильный ветер. В пятницу — 14-16 градусов.