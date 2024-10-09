Депутаты отказались спросить Беглова о судьбе памятника полякам — жертвам репрессий

Законодательное собрание Петербурга 9 октября отказалось поддержать депутатский запрос главы фракции «Яблоко» Александра Шишлова о том, кто реставрирует памятник полякам, пропавший с Левашовской пустоши, а также когда мемориальная скульптура вернется на свое место. Запрос поддержали всего четыре депутата из 49, передает корреспондент «Фонтанки».

«Через три недели, 30 октября — День памяти жертв политических репрессий. В нашем городе есть особенное памятное место — бывшая Левашовская пустошь, спецобъект НКВД, где захоронены более сорока тысяч наших сограждан, расстрелянных в годы массового государственного политического террора», — сказал Шишлов с трибуны парламента.

В июле 2023 года с пустоши пропал памятник жертвам «польской операции» НКВД, расстрелянным в Ленинграде в годы Большого террора. Смольный объяснил демонтаж тем, что монумент облили краской, и ему требуется реставрация. Глава фракции рассказал, что в Смольном не ответили по существу ни на один вопрос, касающийся возвращения памятника на место, и его судьба все еще остается неизвестной.

«Тем, кто знаком с утвержденной правительством России Концепцией государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, очевидно, что эта ситуация ей противоречит, оскорбляет память советских граждан, ставших жертвами репрессий, давно признанных незаконными и преступными», — подчеркнул автор запроса.

В ответ на напоминание коллег о том, что в Польше сносят памятники советским солдатам, Шишлов сказал, что на Левашовской пустоши стоит памятник советским гражданам польской национальности. Он предложил спросить напрямую у губернатора Александра Беглова, какой характер повреждений, какая организация и по какому адресу осуществляет реставрацию, завершены ли работы, где именно находится монумент, а также когда именно скульптура вернется в Левашовскую пустошь.