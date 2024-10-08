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Спорт Со сборной России по футболу может сыграть неофициальная сборная Пакистана. Официальная играть отказалась

Со сборной России по футболу может сыграть неофициальная сборная Пакистана. Официальная играть отказалась

852
10 комментариев

У сборной России по футболу возникли проблемы с поиском соперника для проведения товарищеского матча в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов.

Ранее сразу несколько сборных отказались играть с российской командой под руководством Валерия Карпина. Возник вариант сыграть со сборной Медиалиги, но руководство РФС от него отказалось.

Тогда появился вариант со сборной Пакистана, но местная федерация в последний момент тоже ответила отказом, хотя были достигнуты предварительные договоренности.

Тем не менее telegram-канал журналиста Алексея Хрущева «Коммент.Биги» сообщил, что игра Россия — Пакистан все-таки состоится 11 октября.

Однако медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал опроверг эту информацию.

«Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная страны», — цитирует Яшала «Спорт-Экспресс».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

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Комментарии
10
-4*
45 минут
Похоже на начало анекдота!
Антибункерный
30 минут
Раз никто не хочет со сборной россии играть, может пингвины из Антарктиды согласяться. И то вряд-ли, испачкаться, потом не отмыться...
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