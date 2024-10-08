В деле блогеров Чекалиных может появиться новый фигурант, имевший доступ к транзакциям семьи

В уголовном деле блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина может появиться новый фигурант. Он является специалистом в IT-сфере, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 8 октября.

«В деле может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников Чекалиных», — говорится в сообщении. Совместная работа велась более двух лет, предварительно, он имел доступ к транзакциям за марафоны семьи. За это время деньги выводились и обналичивались через ОАЭ.

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может составлять 1 млн рублей, указал источник.

Также сегодня Валерия и Артем Чекалины обжаловали решение отправить их под домашний арест до 26 ноября. Соответствующее решение в отношении одного из блогеров накануне вынес Троицкий районный суд Москвы. Чекалин вину в выводе за рубеж 251 млн рублей не признал.

По версии следствия, обвиняемые организовали курсы фитнес-марафонов, обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

Ранее против Валерии и Артема Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов, а второе — отмывания средств в особо крупном размере. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что блогеры выплатили государству долг по налогам в сотни миллионов рублей, однако они всё еще остаются обвиняемыми по второму делу.