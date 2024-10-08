Каршеринг въехал в стоящие машины на Суздальском и превратился в фарш

На Суздальском шоссе 7 октября автомобиль каршеринга протаранил стоящие «Газель» и второй каршеринг. Пострадал один водитель, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Фонтанке» сообщили 8 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В стоящих машинах водителей не было. Автомобиль виновника получил очень сильные повреждения.

Первыми среагировали очевидцы. «В первые же секунды машин пять остановились, и со всех сторон подбежали люди и помогали водителю! Все молодцы. Дворники, которые рядом проходили, сразу же прошлись и освободили полосу от крупных частей и осколков», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По факту ДТП проводится проверка.