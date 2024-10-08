В Петербурге до полусмерти избили 12-летнего подростка

Полиция Фрунзенского района устанавливает обстоятельства избиения подростка. 12-летнего мальчика накануне госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 октября.

Накануне вечером бригада скорой помощи приехала в Альпийский переулок. Оттуда медики увезли в детскую больницу имени Филатова 12-летнего школьника. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Мальчика поместили в реанимацию.

Установлено, что подростка четырьмя днями ранее избили у дома 19 по Альпийскому переулку. Проводится проверка.