Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

вос.

 762мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Центр безэкипажных катеров
Обидел учителя — плати
Промышленный Петербург
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Петербурге до полусмерти избили 12-летнего подростка

В Петербурге до полусмерти избили 12-летнего подростка

15 368
5 комментариев

Полиция Фрунзенского района устанавливает обстоятельства избиения подростка. 12-летнего мальчика накануне госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 октября.

Накануне вечером бригада скорой помощи приехала в Альпийский переулок. Оттуда медики увезли в детскую больницу имени Филатова 12-летнего школьника. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Мальчика поместили в реанимацию.

Установлено, что подростка четырьмя днями ранее избили у дома 19 по Альпийскому переулку. Проводится проверка.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY40
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
AndrewBarsik
1 час
Вангую: через два часа будет опубликована сказка из серии "Бастрыкин потребовал доложить/поручил возбудить/взял на контроль". А потом мы уже ничего никогда об этом больше не узнаем.
chip1
17 минут
4 побили, а 8 вызвали медиков? Копайте родичей, наверняка они и избили!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37