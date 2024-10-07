«Очень надо идти в церковь и ставить свечку»: Глава Минсельхоза призвала искать помощи у пророка Ильи из-за отсутствия дождей

Россия в текущем году попала «во все возможные природные явления», заявила 7 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром» в Геленджике.

«Сначала у нас были возвратные заморозки, потом началась засуха, в некоторых регионах с апреля не было дождя. Сибирь залило, саранча налетела, а в последнюю неделю на юге был песок, которым замело все посевы, которые остались неубранными, — сказала министр (цитата по „Интерфакс“).

Она также обратила внимание на то, что сев озимых в 2024 году из-за недостатка влаги проходит очень тяжело: сеять приходится «практически в песок», а в ряде регионов, где располагаются посевы озимых, дождя не было «где-то с апреля».

«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — заявила глава Минсельхоза.

Илья-пророк в народной традиции считается повелителем дождя, покровителем урожая и плодородия.