Не надо ля-ля. Что не так с новым «Джокером»?

Феникс и Гага перепевают Синатру и Стиви Уандера, Би Джиз и Армстронга, танцуют, Феникс даже бьет чечетку — наверное, добрую треть фильма занимают эти номера. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что, кажется, смотришь видеозапись концерта Леди Гаги с приглашенным на подпевки Фениксом. Всё это работает какое-то время, но потом начинает поднадоедать: номера невероятно затянутые и далеко не такие искрометные, как хотелось бы. Гага работает профессионально, а вот Феникс, оказывается, поет откровенно слабо. Лучше всего ему удалась If You Go Away Жака Бреля — такое признание в любви полушёпотом, которое он стонет Ли в трубку.