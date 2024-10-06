В РФ при содействии Минобороны разрабатывают компьютерную игру по мотивам спецоперации на Украине. Выход ожидается уже в этом году

«Студия 22» разрабатывает при содействии Министерства обороны РФ компьютерную игру «Отряд 22: ZOV» по мотивам специальной военной операции на Украине. Выход ожидается в конце текущего года.

Сообщается, что основой для сюжетов станут бои на Донбассе в 2014-м году, в Мариуполе в 2022-м, контрнаступление 2023 года и сражение за Авдеевку в 2024-м году. В качестве консультантов выступают участники СВО и сотрудники оборонного ведомства.

По словам продюсера Александра Толкача, игра с «образовательными элементами» будет доступна для российских геймеров исключительно на платформе VK Play.