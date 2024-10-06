Трамп выступил в Батлере, где на него было совершено покушение. Во время митинга на сцену выпрыгнул Илон Маск

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании, где на него ранее было совершено покушение. Об этом 6 октября сообщает The Associated Press (AP).

45-й президент США появился за пуленепробиваемым стеклом, а на крышах и возвышенностях поблизости дежурили снайперы. На электоральное мероприятие пришли поглазеть тысячи человек.

Для всех них куда большим сюрпризом, нежели выступление экс-президента в том самом месте, где его едва не убили, стало неожиданное появление на сцене предпринимателя, главы SpaceX и Tesla Motors, Илона Маска: тот в буквальном смысле выскочил на помост во время речи республиканца в кепке с лозунгом Трампа «MAGA» — «Make America great again» и присоединился к его выступлению.

«Как вы можете видеть, я не просто МАГА — я Темный МАГА» («As you can see I am not just MAGA — I am Dark MAGA»), — сказал он.

«Настоящее испытание человека — это то, как он ведет себя под огнем», заявил Маск, напоминая об обстоятельствах покушения на Трампа, и добавил: У нас был президент, который не мог подняться на лестничный пролет, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили».

«Кого вы хотите видеть представителем Америки?» — обратился Маск к аудитории и назвал грядущие выборы «самыми важными в жизни американцев». Они «станут последними, если на них не победит Трамп», объяснил Маск. По его мнению, республиканец — единственный кандидат, способный сохранить в Америке демократию, а сами демократы якобы намерены отнять у американцев свободу слова, право на ношение оружия и право голоса.

Ранее стало известно, что Илон Маск возглавит комиссию по вопросам эффективности правительства США, которую учредит Трамп в случае своей победы на предстоящих выборах. 12 августа Трамп дал интервью Маску на площадке соцсети X, заблокированной в России. Сам Маск пообещал ежемесячно выделять около 45 млн долларов новому комитету, поддерживающему президентскую кампанию Трампа.

Напомним, что 13 июля Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице. Человек, стрелявший в Дональда Трампа, убит. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который являлся членом республиканской партии. Кроме того, при покушении погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы.