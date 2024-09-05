«Мне не нужно ни жалованья, ни звания»: Илон Маск согласился возглавить комиссию по вопросам эффективности правительства США

Американский предприниматель — глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск возглавит комиссию по вопросам эффективности правительства США, которую учредит кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом 5 сентября рассказал сам 45-й президент США в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.
По словам Трампа, комиссия будет заниматься «всеобъемлющим аудитом деятельности и финансов правительства и давать рекомендации по «кардинальным преобразованиям», а также искоренять махинации, которые стоили американским налогоплательщикам «сотни миллиардов долларов».
Сам Илон Маск поделился в своих соцсетях материалом The Wall Street Journal о выступлении Трампа, сопроводив его следующим текстом:
«Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если представится такая возможность.
Мне не нужно ни жалованья, ни звания, ни признания».
(I look forward to serving America if the opportunity arises.
No pay, no title, no recognition is needed).
12 августа Трамп дал интервью Маску на площадке соцсети X, заблокированной в России. Ранее Маск пообещал ежемесячно выделять около 45 млн долларов новому комитету, поддерживающему президентскую кампанию Дональда Трампа.