«Мне не нужно ни жалованья, ни звания»: Илон Маск согласился возглавить комиссию по вопросам эффективности правительства США

Американский предприниматель — глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск возглавит комиссию по вопросам эффективности правительства США, которую учредит кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом 5 сентября рассказал сам 45-й президент США в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

По словам Трампа, комиссия будет заниматься «всеобъемлющим аудитом деятельности и финансов правительства и давать рекомендации по «кардинальным преобразованиям», а также искоренять махинации, которые стоили американским налогоплательщикам «сотни миллиардов долларов».