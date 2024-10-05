Зарплаты военных РФ в 2025 году вырастут на 4,5 процента

Денежное довольствие российских военнослужащих с 1 октября 2025 года вырастет на 4,5 %. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

В документе также говорится об индексации денежного довольствия на 4 % в 2026 году и на 4 % в 2027-м с учетом прогнозного уровня инфляции. Мера касается военнослужащих и «приравненных к ним лиц», следует из документа.

Проект бюджета был внесен на рассмотрение правительством РФ 30 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документ «сбалансирован» и предполагает «высокий уровень экономического развития», приводили его слова 1 октября «Ведомости». В ЦБ же говорили, что проект бюджета может потребовать корректировки.