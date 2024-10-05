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Общество Зарплаты военных РФ в 2025 году вырастут на 4,5 процента

Зарплаты военных РФ в 2025 году вырастут на 4,5 процента

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7 комментариев

Денежное довольствие российских военнослужащих с 1 октября 2025 года вырастет на 4,5 %. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

В документе также говорится об индексации денежного довольствия на 4 % в 2026 году и на 4 % в 2027-м с учетом прогнозного уровня инфляции. Мера касается военнослужащих и «приравненных к ним лиц», следует из документа.

Проект бюджета был внесен на рассмотрение правительством РФ 30 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документ «сбалансирован» и предполагает «высокий уровень экономического развития», приводили его слова 1 октября «Ведомости». В ЦБ же говорили, что проект бюджета может потребовать корректировки.

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Комментарии
7
Слава России!
1 час
зачем мертвым деньги?
282796757
1 час
Да нет и не может быть у военных никакой "заработной платы", потому, что они не работают, а служат! Или прислуживаются, кто как устроился.
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