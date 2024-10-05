Под Петербургом семимесячную девочку окатило кипятком. Она в реанимации

Девочка, которой ещё нет и года, получила серьёзные травмы на кухне в Выборгском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 октября.

Семимесячная пациентка из Рощино поступила в больницу накануне вечером в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, медики диагностировали ожоги разной степени примерно 25 % тела. Ребёнка поместили в реанимацию.

Мать объяснила случившееся неосторожностью. По её словам, вечером пятницы дочь сидела на кухне на стульчике для кормления и смогла дотянуться до провода чайника. Дёрнув за него, девочка оказалась облита кипятком.