Eminem станет дедушкой. Он записал об этом очень трогательный клип

Рэпер Eminem станет дедушкой. О новой роли, которая ему предстоит, он объявил в новом музыкальном клипе на песню «Temporary» из своего последнего альбома, пишет CNN. Первенца ждет 28-летняя дочь Эминема Хейли Джейд.

Клип с участием Скайлар Грей посвящен Хэйли, как следует из текста, который зачитывает рэпер, песня должна помочь дочери справиться с жизнью, «когда меня не станет». В видеоряд вошли семейные архивные видео 20-летней давности, а также моменты свадьбы с Эваном МакКлинтоком.

Ключевым моментом стала сцена, где дочь вручает Эминему снимок УЗИ и синюю футболку. Певец явно ошарашен, а Хейли весело смеется, наблюдая за его реакцией.

Вскоре после выхода клипа Джейд опубликовала серию фото, на которых они с мужем рассматривают снимок УЗИ. В подписи к посту она сообщила, что семья ждет пополнения в следующем году.