Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 763мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Призыв закручивает гайки
Куда пойти на выходных
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Eminem станет дедушкой. Он записал об этом очень трогательный клип

Eminem станет дедушкой. Он записал об этом очень трогательный клип

318
Написать комментарий

Рэпер Eminem станет дедушкой. О новой роли, которая ему предстоит, он объявил в новом музыкальном клипе на песню «Temporary» из своего последнего альбома, пишет CNN. Первенца ждет 28-летняя дочь Эминема Хейли Джейд.

Клип с участием Скайлар Грей посвящен Хэйли, как следует из текста, который зачитывает рэпер, песня должна помочь дочери справиться с жизнью, «когда меня не станет». В видеоряд вошли семейные архивные видео 20-летней давности, а также моменты свадьбы с Эваном МакКлинтоком.

Ключевым моментом стала сцена, где дочь вручает Эминему снимок УЗИ и синюю футболку. Певец явно ошарашен, а Хейли весело смеется, наблюдая за его реакцией.

Вскоре после выхода клипа Джейд опубликовала серию фото, на которых они с мужем рассматривают снимок УЗИ. В подписи к посту она сообщила, что семья ждет пополнения в следующем году.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25