Радуга имеет форму круга. «Лахта Центра» показал красочное метеоявление в истинном виде

Телеграм-канал «Лахта Центра» 4 октября показал радугу с необычного ракурса. С высоты это оптическое явление имеет вид цельного круга. И это ее настоящая форма.

Источник: Телеграм-канал Лахта Центр







«В обычной жизни нам просто не хватает высоты, чтобы увидеть всю картину — нужно, чтобы освещенные капли дождя находились ниже глаз наблюдателя. Но теперь в городе есть место, где можно наблюдать настоящую радугу», - отмечают в «Лахта Центре».

Источник: Телеграм-канал Лахта Центр







Высота башни «Лахта Центра» позволяет наблюдателю оказаться достаточно высоко над землей, чтобы увидеть не только верхнюю, «классическую» часть радуги, но и ее вторую половину, вместе с которой она образует замкнутый круг. Такой эффект достигается за счет преломления солнечного света внутри капель дождя. Каждый цвет появляется под своим углом, это и создает круговую форму радуги.

Источник: Телеграм-канал Лахта Центр







В первый раз круглую радугу удалось заснять в 2017 году одному из крановщиков «Лахта Центра».