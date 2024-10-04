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Город Радуга имеет форму круга. «Лахта Центра» показал красочное метеоявление в истинном виде

Радуга имеет форму круга. «Лахта Центра» показал красочное метеоявление в истинном виде

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3 комментария

Телеграм-канал «Лахта Центра» 4 октября показал радугу с необычного ракурса. С высоты это оптическое явление имеет вид цельного круга. И это ее настоящая форма.

«В обычной жизни нам просто не хватает высоты, чтобы увидеть всю картину — нужно, чтобы освещенные капли дождя находились ниже глаз наблюдателя. Но теперь в городе есть место, где можно наблюдать настоящую радугу», - отмечают в «Лахта Центре».

Высота башни «Лахта Центра» позволяет наблюдателю оказаться достаточно высоко над землей, чтобы увидеть не только верхнюю, «классическую» часть радуги, но и ее вторую половину, вместе с которой она образует замкнутый круг. Такой эффект достигается за счет преломления солнечного света внутри капель дождя. Каждый цвет появляется под своим углом, это и создает круговую форму радуги.

В первый раз круглую радугу удалось заснять в 2017 году одному из крановщиков «Лахта Центра».

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Комментарии
3
Entrenador2005
29 минут
Вы хотели сказать "имеет вид цельного полукруга", а не круга. Круг - это другое.
ssr
25 минут
Лахта, радуга, круглое. Всё сложилось.
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