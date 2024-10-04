Роскомнадзор рассказал, как будет вести реестр блогеров-десятитысячников. Сайт для этого уже создан

Роскомнадзор будет вести реестр блогеров-десятитысячников на портале www.530-fz.rkn.gov.ru , следует из проекта приказа ведомства, опубликованного 4 октября на портале regulation.gov.ru .

Сайт уже создан, убедилась «Фонтанка». Пока в нем есть строка поиска, в которой можно вбить адрес страницы в соцсети, а также ссылки на личный кабинет владельца страницы и общая информация об обязанностях.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ и Роскомнадзор подготовили проекты документов, устанавливающие правила верификации владельцев каналов и страниц в соцсетях, количество подписчиков у которых превышает 10 тысяч. Документ, разработанный Минцифры, который устанавливает правила предоставления владельцами страниц сведений о себе, пока недоступен для просмотра — портал сообщает о неверном формате.

В проекте приказа Роскомнадзора, который устанавливает порядок ведения реестра, отмечается, что решение о включении страницы в перечень будет приниматься в течение трех рабочих дней после подтверждения достоверности сведений, представленных владельцем социальной сети. После этого владелец получит уведомление и ссылку, при переходе по которой на портале www.530-fz.rkn.gov.ru отображаются сведения о наличии или отсутствии в перечне персональной страницы.

Исключить из перечня могут, если создатель страницы нарушил требования Федерального закона № 149-ФЗ, удалил страницу либо размер ее аудитории стал меньше 10 тысяч человек. Об удалении страницы создатель должен уведомить РКН не позднее трех дней. Но ведомство может и самостоятельно найти основания, чтобы вычеркнуть блог из списка. Уведомление об исключении также поступит в течение трех дней.

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для исключения персональной страницы из перечня, создатель блога может обратиться в РКН для повторного включения, предоставив необходимые доказательства исправления.

В сводном отчете говорится, что предоставлять данные будут пользователи социальных сетей Likee, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord, Yappy, создавшие персональные страницы, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей. Пока ведомство располагает лишь ориентировочными сведениями о количестве пользователей социальных сетей, имеющих такие персональные страницы, но всего их более 600 тысяч. Больше всего в «ВКонтакте» (более 415 тыс.), «Одноклассниках» (более 100 тыс.) и Likee (более 100 тыс.).

Проекты Минцифры и РКН описывают применение на практике поправок в Закон «О связи», которые Госдума приняла в конце июля. Они обязывают владельцев каналов в мессенджерах и страниц в социальных сетях с более чем 10 тысячами подписчиков предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Причем попасть в реестр смогут только такие блоги, которые «не распространяют информацию с нарушением требований законодательства РФ, а также информацию, распространение которой в РФ запрещено». Они получат специальную отметку, обозначающую внесение в перечень.

У тех блогеров-десятитысячников, кто окажется за пределами реестра, российские компании не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут делать их репосты. Также они не смогут просить подписчиков о донатах.

Первый проект порядка ведения реестра страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, был размещен 5 сентября на портале regulation.gov.ru . Спустя несколько часов Роскомнадзор удалил документ, сославшись на то, что случайно опубликовал черновик. О том, что было в этом документе и как к этому отнеслись блогеры, читайте в материале «Фонтанки».