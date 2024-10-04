Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

сев.

 761мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Технологии Команда Telegram объяснила сбои в работе мессенджера, на которые жаловались пользователи в последние дни

Команда Telegram объяснила сбои в работе мессенджера, на которые жаловались пользователи в последние дни

1 227
Написать комментарий

Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками ввиду недавних событий на Ближнем Востоке — в Израиле, Ливане и Иране. Об этом 4 октября заявила команда мессенджера.

По этой причине часть пользователей могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа в последние несколько дней, сообщают разработчики. Впрочем, по их информации, «благодаря усилиям технической команды Telegram остался доступен в большинстве стран, и все проблемы полностью решены».

Портал мониторинга сбоев Downdetector 3 октября зафиксировал более 800 жалоб на работу мессенджера. Предыдущий крупный сбой наблюдался вечером 1 октября. Тогда сервис не загружал изображения и видео, а также пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений.

1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. С этого началось очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое продолжается по сей день. Подробнее о том, что известно об атаке Тегерана, читайте тут.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25