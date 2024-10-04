Команда Telegram объяснила сбои в работе мессенджера, на которые жаловались пользователи в последние дни

Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками ввиду недавних событий на Ближнем Востоке — в Израиле, Ливане и Иране. Об этом 4 октября заявила команда мессенджера.

По этой причине часть пользователей могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа в последние несколько дней, сообщают разработчики. Впрочем, по их информации, «благодаря усилиям технической команды Telegram остался доступен в большинстве стран, и все проблемы полностью решены».

Портал мониторинга сбоев Downdetector 3 октября зафиксировал более 800 жалоб на работу мессенджера. Предыдущий крупный сбой наблюдался вечером 1 октября. Тогда сервис не загружал изображения и видео, а также пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений.