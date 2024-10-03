Пользователи жалуются на сбои в работе Telegram

Источник: downdetector.su/telegram







Портал мониторинга сбоев Downdetector на 14 часов зафиксировал более 800 жалоб на работу мессенджера. Проблемы наблюдаются как в мобильном приложении, так и в десктопной версии Telegram. В основном пользователи жалуются на проблемы с оповещениями и сбой приложения и сайта. Сотрудники «Фонтанки» отмечают долгую отправку сообщений и загрузку чатов.

Предыдущий крупный сбой наблюдался вечером 1 октября. Тогда сервис не загружал изображения и видео, а также пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений.