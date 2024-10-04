КГИОП обратился в полицию из-за сноса бань Недлер. Правда, статус памятника они уже не получат

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился в полицию из-за сноса исторических бань братьев Недлер. Ведомство увидело в происходящем признаки нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП). Об этом стало известно 4 октября из ответа КГИОП на запрос депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского*.

Снос бань Недлер 25 сентября Источник: SOS СПб СНОС

Здание бань Недлер находится в Невском районе, на территории Невской заставы — на проспекте Обуховской Обороны, 44. Оно было построено в 1902 году под руководством гражданского инженера Александра Ольховского. Бани использовали по назначению до середины XX века, после этого они стояли в заброшенном состоянии. В 2022 году там случился пожар, а позже стало известно, что здание попало в список объектов под снос для строительства Большого Смоленского моста. С 2023 года городское законодательство позволяет сносить исторические дома для развития инфраструктуры.

В КГИОП отмечают, что в августе 2024 года в ведомство поступили заявления с просьбой включить бани Недлер в реестр объектов культурного наследия. Комитет запустил процедуру рассмотрения этой заявки, во время которой снос объекта недопустим. КГИОП уведомил о проверке здания на принадлежность к памятникам истории и культуры другие комитеты Смольного, районную администрацию и Госстройнадзор.

Вопреки наложенным ограничениям, 25 сентября рабочие начали демонтаж здания — на это обратили внимание градозащитники. Контракт на сооружение Большого Смоленского моста был заключен с компанией «Дороги и мосты», поэтому демонтаж зданий в зоне строительства курирует она.

Активисты немедленно сообщили о сносе в КГИОП, МВД, прокуратуру и Следственный комитет.

Комитет по охране памятников также обратился в полицию с предложением составить протокол по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия) и пресечь незаконные действия. Наказание для юридических лиц по этой статье предполагает штраф от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

При этом комиссия по установлению историко-культурной ценности, организованная КГИОП, не выявила у бань Недлер признаков выявленного объекта культурного наследия, поэтому эксперты рекомендовали не включать их в соответствующий реестр. Сейчас нормативный акт об отказе в обеспечении охранного статуса проходит антикоррупционную экспертизу. Но пока документ не подписан, историческое здание сносить нельзя — следует из ответа комитета.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за строительства Большого Смоленского моста вынужден экстренно переезжать приют для животных, расположенный на Октябрьской набережной.