СКА впервые в сезоне ни разу не пропустил, обыграв минское «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 3 октября в Минске. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3 : 0.

Голы за СКА забили Василий Глотов (1-я и 59-я минуты) и Арсения Грицюк (30-я). Матч на «ноль» отыграл вратарь Артемий Плешков. Отметим, что петербургский клуб впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы.

После 11 матчей СКА занимает третье место в Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет 5 октября в Череповце против местной «Северстали».