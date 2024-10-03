СКА впервые в сезоне ни разу не пропустил, обыграв минское «Динамо»
Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 3 октября в Минске. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3 : 0.
Голы за СКА забили Василий Глотов (1-я и 59-я минуты) и Арсения Грицюк (30-я). Матч на «ноль» отыграл вратарь Артемий Плешков. Отметим, что петербургский клуб впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы.
После 11 матчей СКА занимает третье место в Западной конференции.
Следующий матч СКА проведет 5 октября в Череповце против местной «Северстали».
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