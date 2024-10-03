Станок зажевал правую руку рабочего на производстве в Коммунаре

Рабочего одного из предприятий в Гатчинском районе Ленобласти госпитализировали накануне вечером. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 октября, руку молодого мужчины зажевал станок.

Пострадавший работает на производстве в Коммунаре. По предварительным данным, в станок затянуло правую руку мужчины. В результате механизм повредил нижнюю треть предплечья, размозжил мягкие ткани и задел сосуды с нервами. Состояние пациента врачи оценили как удовлетворительное, но оставили его в приемном покое.