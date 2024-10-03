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Город Пешеход привыкает ко всему. Как строительные заборы остаются с нами на годы

Пешеход привыкает ко всему. Как строительные заборы остаются с нами на годы

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3 комментария

Перекрытие улиц в Петербурге — явление такое же перманентное, как Казанский собор. И объяснимое, как теорема Пифагора: чтобы починить теплотрассу, для начала ее надо откопать. И если к ограждениям на улице Глинки или на Большом проспекте В. О., где строят метро, пешеходы уже привыкли и стоически держатся от негодования, то некоторые перекрытия, которые мозолят глаз десятилетиями, вызывают праведный гнев.

Дом Нарышкина

Один из рекордсменов по продолжительности — перекрытие на улице Галерной возле дома № 9 и симметричное — на Английской набережной. Беспощадные фотографии на «Яндекс.Картах» утверждают, что ограждения возле дома Нарышкина появились в 2013 году, когда там собрались сносить неисторический третий этаж, и с тех пор вросли в асфальт. За разборку части постройки с последующим восстановлением взялось ОАО «Талион». Разрешения на работы регулярно продлевали, последнее, выданное в августе 2020 года, закончилось больше двух лет назад, но дом-памятник так и стоит раскуроченным. Впрочем, как уверили «Фонтанку» в Государственной административно-технической инспекции, работы на объекте ведутся, но сроки окончания неизвестны.

— Выдавались предостережения, работа по устранению нарушения проводится, — сказали в ГАТИ.

2016

Еще год, и перекрытия у дома Нарышкина отметят 10-летний юбилей

Набережная около Тучкова буяна

Подступы к набережной около Военно-космического Петра Великого кадетского корпуса закрыты заборами с 2013 года (на сайте ГАТИ участок перекрытия обозначен как «ответвление от Тучковой дамбы от Большого пр. П. С. до Кадетского переулка»). Однако реальные телодвижения начались здесь летом 2022-го, когда «Мостотрест» заключил контракт на ремонт набережной с ООО «Промдорстрой» (ПДС). Предполагалось, что подрядчик закруглится на объекте через год, но время шло, а на финишную прямую ПДС так и не вышел. Кончилось тем, что этим летом «Мостотрест» расторг контракт в одностороннем порядке, а ПДС попал в реестр недобросовестных поставщиков и стал фигурантом дела о банкротстве. Новый контракт на капитальный ремонт объекта заключили с ООО «Стройинвест», он должен завершиться к маю следующего года.

2013

За 10 лет единственное, что изменилось, так это сам забор

Дом Шагина

Дом Шагина (145Б на набережной р. Фонтанки) прячется за заборами с 2016 года, подсказывают фотографии на «Яндекс.Картах» — с тех пор, как получил статус памятника. В 2019 году КГИОП уточнил предмет его охраны, и в тот же год, следует из данных сайта инспекции, там ввели ограничение движения. Правда, всего на месяц. За пять лет, что минули с тех пор, ограждения с места не сдвинулись. Как и работы на объекте. А в 2022 году дом и вовсе признали вещдоком по уголовному делу, суд наложил на него арест и запретил там что-либо строить или сносить — писала «Фонтанка». Когда все закончится, в ГАТИ не знают:

— Работы ведутся, сроки окончания неизвестны. В адрес производителя работ выдавались предостережения и составлялись протоколы об административной ответственности, — ответили там.

2013

С 2013 года ограждение в этом месте заметно посвежело

«Сталинки» на Петроградке

Временные ограждения для пешеходов должны были снять в мае 2023-го после сдачи объекта

У многострадального дома института «Ленгидропроект» (историческое здание с двумя пристройками, датированными 1955 годом) на Малом проспекте Петроградской стороны с тройным номером 79–81–83 непростая судьба. В 2000-е годы дать ему вторую жизнь собиралась компания «Строймонтаж», но столкнулась с протестами жителей, правительство все обновления заморозило до лучших времен, и здание очень долго простояло за драпировкой.

В 2020 году компания «Еврострой» взялась превращать его в ЖК премиум-класса «Мадонна Бенуа». Все эти долгие годы петроградцы пробирались мимо дома козьими тропками — временные ограждения, ограничивающие движение, должны были снять в мае 2023-го после сдачи объекта. Достроить ЖК в срок не получилось, заборы остались еще на год и пали совсем недавно, в третьем квартале этого года.

Как рассказали в компании, ЖК уже сдан, идет продажа квартир и апартаментов, и свободно гулять мимо него ничего больше не мешает.

Апарт-отель YE’S Leader

Свободно прогуливаться по боковому проезду от пл. Конституции до д. 121 по улице Краснопутиловской затруднительно уже лет восемь. Как подсказывают «Яндекс.Карты», заборы тут высятся с 2016 года. О том, что ГК «Лидер Групп» собирается строить на площади Конституции 75-метровый апарт-отель YE’S Leader, стало известно годом позже. К строительству приступили лишь в 2021-м, в 2022-м сроки ограничения движения ГАТИ продлила до 10 октября нынешнего года. Но совсем не факт, что к началу следующей недели заборные оковы падут: уже на начальном этапе компания анонсировала завершение YE’S Leader в 2025 году, сейчас же, судя по данным официального сайта проекта, срок сдачи сдвинули на второй квартал 2026 года.

Пешеходные галереи высятся на Краснопутиловской с 2016 года

Дизайнерские резиденции в казармах

Бывшие казармы морского гвардейского экипажа на проспекте Римского–Корсакова, 22, — еще одна головная боль пешеходов. Как тут не оглядываться на ограждения, люди давно уже забыли: каморки-переходы для них прописались возле здания с 2009 года, судя по фотографиям в «Яндекс.Картах». С 40-х годов прошлого столетия здание сменило несколько владельцев, в 2010 году ЗАО «Строительное управление № 155» затеяло здесь жилой проект, но руки дошли не у них, а у девелопера Александра Береженко. Он выкупил грустившую недвижимость в 2019 году, отреставрировал и уже открыл летом этого года в HIDEOUT residence одно за другим кафе, бар и ресторан и запустил продажу дизайнерских резиденций.

Забор для пешеходов придется еще потерпеть: очередное крыло с резиденциями достроят в 2025 году, а крыло, где предполагается отель, запланировано сдать в 2027-м.

Снимки 2004 и 2009 года: найди пять отличий

ЖК с общественной нагрузкой

Забор возле дома 10 на улице Моисеенко и сетка на нем стали обыденной частью пейзажа аккурат с 2016 года. А вот проход для пешеходов, по данным ГАТИ, здесь ограничили сравнительно недавно — с сентября и до следующего августа.

Судьбу локации решило ООО «М 10». Застройщик задумал присоединить к существующему дому 1908 года постройки по проекту Максима Сегаля современную девятиэтажку, вписанную в единый ансамбль здания. В марте этого года проект одобрили на заседании градостроительной комиссии, в нагрузку поручив застройщику капремонт школы на улице Кирочной и строительство площадки для отдыха вблизи ЖК.

Скорее всего, мириться с ограничением движения на Моисеенко придется дольше, чем до лета следующего года: срок сдачи ЖК запланирован на второй квартал 2026 года.

На скриншоте — 2024 год. Пока еще дореволюционное здание в единый ансамбль с новостройкой не вписалось

Отель 5* в казармах

Казармы Павловского полка на Марсовом поле соседствуют с пешеходными галереями уже второй десяток лет, с тех самых пор, как в 2010 году «Плаза Лотос групп» замахнулась трансформировать здание 1821 года постройки в пятизвездочный отель, но не сосредоточилась. В 2018 году объект за долги перешел банку «Санкт-Петербург», а в феврале этого его приобрела структура «Газпрома», писал «Коммерсант». О каких-то глобальных переделках на тот момент речь не шла: предполагалось, что задумку доведут до логического завершения, и на Марсовом поле появится-таки пятизвездочный люксовый отель, однако о сроках реализации затеи не было сказано ни слова.

Очередное пешеходное ограничение на Марсовом поле, по данным ГАТИ, проживет как минимум до апреля следующего года.

С 2019 года пешеходная галерея еще больше потеснила проезжую часть

Клубный ЖК на месте столярной фабрики

Поколение петроградцев, которые с детства видят стройку на пересечении набережной Карповки и Каменноостровского проспекта, успело повзрослеть. В этом году долгоиграющая история строительства в этом месте ЖК отмечает десятилетний юбилей. Тянется она с той поры, когда шведская компания завладела мебельно-столярной фабрикой Ф. А. Мельцера и стала сносить аварийные постройки под предлогом возведения жилья. Несмотря на негодование градозащитников, компания смогла получить разрешение на строительство и даже в 2019 году заявила о старте работ, но тут же получила предостережение от прокуратуры за то, что не обратилась за проектным финансированием. Видимо, произошедшее сочли дурным знаком, и вскоре вместе с застройщиком участок перепродали ГК «Альфа Фаберже».

Как и обещал, новый владелец поднял здесь клубный ЖК Meltzer Hall — 10-этажный дом на 165 квартир с паркингом и детским садом. Вполне возможно, что выписывать новое разрешение на ограничение движения ГАТИ не придется — дом планируют сдать в четвертом квартале этого года.

2021

За пару лет наметился значительный прогресс

Конюшенные страсти

Ограничение движения вокруг Конюшенного ведомства не нанесено на карты инспекции и давно вросло в сознание горожан как вечное, хотя ему всего-то 15 лет без малого. «Фонтанка» уже разбирала эту драму в деталях: и как губернатор Валентина Матвиенко распорядилась передать Конюшенное ведомство компании «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей, и как воспротивились градозащитники, и как через 12 лет конкурс на аренду здания по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай», но вмешалась новая сила в лице потомков Строгановых и инициировала судебные тяжбы. В конце сентября суд поставил в распрях точку. И замаячила позитивная перспектива: «Бахчасарай», который должен был этим летом завершить проектирование реставрационных работ Конюшенного ведомства, пытается через суд добиться пролонгации аренды.

Забор возле Конюшенного ведомства — для сохранности здания

Никуда пока не денется и забор: он здесь, как консервант, до лучших времен.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
3
alexadmin
1 час
Светлановский пр. д.2 (на самом деле Энгельса 27 лит. М) забор стоит как минимум 15 лет. Сколько на самом деле может старожилы помнят. Там уже деревья вырасти успели.
kolpankolpan
41 минута
Управление по Благоустройству КГА обязано отслеживать эти процессы.Штрафовать и душить при нарушениях.Комитет по охране памятников в некоторых случаях то-же обязан активно отслеживать.А поскольку заборы вечные или годами,это или чиновники сидят не на своем месте и требуется зачистка за бездействие с лишением трудового договора,либо все порешали ,все подписали-- продлили "заборы" и у всех контролеров подобрело и потеплело в бумажниках.
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