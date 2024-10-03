Пешеход привыкает ко всему. Как строительные заборы остаются с нами на годы

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Перекрытие улиц в Петербурге — явление такое же перманентное, как Казанский собор. И объяснимое, как теорема Пифагора: чтобы починить теплотрассу, для начала ее надо откопать. И если к ограждениям на улице Глинки или на Большом проспекте В. О., где строят метро, пешеходы уже привыкли и стоически держатся от негодования, то некоторые перекрытия, которые мозолят глаз десятилетиями, вызывают праведный гнев.

Дом Нарышкина

Один из рекордсменов по продолжительности — перекрытие на улице Галерной возле дома № 9 и симметричное — на Английской набережной. Беспощадные фотографии на «Яндекс.Картах» утверждают, что ограждения возле дома Нарышкина появились в 2013 году, когда там собрались сносить неисторический третий этаж, и с тех пор вросли в асфальт. За разборку части постройки с последующим восстановлением взялось ОАО «Талион». Разрешения на работы регулярно продлевали, последнее, выданное в августе 2020 года, закончилось больше двух лет назад, но дом-памятник так и стоит раскуроченным. Впрочем, как уверили «Фонтанку» в Государственной административно-технической инспекции, работы на объекте ведутся, но сроки окончания неизвестны.

— Выдавались предостережения, работа по устранению нарушения проводится, — сказали в ГАТИ.

2016 Источник: «Яндекс.Карты» Еще год, и перекрытия у дома Нарышкина отметят 10-летний юбилей Источник: «Яндекс.Карты»

Набережная около Тучкова буяна

Подступы к набережной около Военно-космического Петра Великого кадетского корпуса закрыты заборами с 2013 года (на сайте ГАТИ участок перекрытия обозначен как «ответвление от Тучковой дамбы от Большого пр. П. С. до Кадетского переулка»). Однако реальные телодвижения начались здесь летом 2022-го, когда «Мостотрест» заключил контракт на ремонт набережной с ООО «Промдорстрой» (ПДС). Предполагалось, что подрядчик закруглится на объекте через год, но время шло, а на финишную прямую ПДС так и не вышел. Кончилось тем, что этим летом «Мостотрест» расторг контракт в одностороннем порядке, а ПДС попал в реестр недобросовестных поставщиков и стал фигурантом дела о банкротстве. Новый контракт на капитальный ремонт объекта заключили с ООО «Стройинвест», он должен завершиться к маю следующего года.

2013 Источник: «Яндекс.Карты» За 10 лет единственное, что изменилось, так это сам забор Источник: «Яндекс.Карты»

Дом Шагина

Дом Шагина (145Б на набережной р. Фонтанки) прячется за заборами с 2016 года, подсказывают фотографии на «Яндекс.Картах» — с тех пор, как получил статус памятника. В 2019 году КГИОП уточнил предмет его охраны, и в тот же год, следует из данных сайта инспекции, там ввели ограничение движения. Правда, всего на месяц. За пять лет, что минули с тех пор, ограждения с места не сдвинулись. Как и работы на объекте. А в 2022 году дом и вовсе признали вещдоком по уголовному делу, суд наложил на него арест и запретил там что-либо строить или сносить — писала «Фонтанка». Когда все закончится, в ГАТИ не знают:

— Работы ведутся, сроки окончания неизвестны. В адрес производителя работ выдавались предостережения и составлялись протоколы об административной ответственности, — ответили там.

2013 Источник: «Яндекс.Карты» С 2013 года ограждение в этом месте заметно посвежело Источник: «Яндекс.Карты»

«Сталинки» на Петроградке

Временные ограждения для пешеходов должны были снять в мае 2023-го после сдачи объекта Источник: «Яндекс.Карты»







У многострадального дома института «Ленгидропроект» (историческое здание с двумя пристройками, датированными 1955 годом) на Малом проспекте Петроградской стороны с тройным номером 79–81–83 непростая судьба. В 2000-е годы дать ему вторую жизнь собиралась компания «Строймонтаж», но столкнулась с протестами жителей, правительство все обновления заморозило до лучших времен, и здание очень долго простояло за драпировкой.



В 2020 году компания «Еврострой» взялась превращать его в ЖК премиум-класса «Мадонна Бенуа». Все эти долгие годы петроградцы пробирались мимо дома козьими тропками — временные ограждения, ограничивающие движение, должны были снять в мае 2023-го после сдачи объекта. Достроить ЖК в срок не получилось, заборы остались еще на год и пали совсем недавно, в третьем квартале этого года.

Как рассказали в компании, ЖК уже сдан, идет продажа квартир и апартаментов, и свободно гулять мимо него ничего больше не мешает.

Апарт-отель YE’S Leader

Свободно прогуливаться по боковому проезду от пл. Конституции до д. 121 по улице Краснопутиловской затруднительно уже лет восемь. Как подсказывают «Яндекс.Карты», заборы тут высятся с 2016 года. О том, что ГК «Лидер Групп» собирается строить на площади Конституции 75-метровый апарт-отель YE’S Leader, стало известно годом позже. К строительству приступили лишь в 2021-м, в 2022-м сроки ограничения движения ГАТИ продлила до 10 октября нынешнего года. Но совсем не факт, что к началу следующей недели заборные оковы падут: уже на начальном этапе компания анонсировала завершение YE’S Leader в 2025 году, сейчас же, судя по данным официального сайта проекта, срок сдачи сдвинули на второй квартал 2026 года.

Пешеходные галереи высятся на Краснопутиловской с 2016 года Источник: «Яндекс.Карты»







Дизайнерские резиденции в казармах

Бывшие казармы морского гвардейского экипажа на проспекте Римского–Корсакова, 22, — еще одна головная боль пешеходов. Как тут не оглядываться на ограждения, люди давно уже забыли: каморки-переходы для них прописались возле здания с 2009 года, судя по фотографиям в «Яндекс.Картах». С 40-х годов прошлого столетия здание сменило несколько владельцев, в 2010 году ЗАО «Строительное управление № 155» затеяло здесь жилой проект, но руки дошли не у них, а у девелопера Александра Береженко. Он выкупил грустившую недвижимость в 2019 году, отреставрировал и уже открыл летом этого года в HIDEOUT residence одно за другим кафе, бар и ресторан и запустил продажу дизайнерских резиденций.

Забор для пешеходов придется еще потерпеть: очередное крыло с резиденциями достроят в 2025 году, а крыло, где предполагается отель, запланировано сдать в 2027-м.

Снимки 2004 и 2009 года: найди пять отличий Источник: «Яндекс.Карты» Источник: «Яндекс.Карты»

ЖК с общественной нагрузкой

Забор возле дома 10 на улице Моисеенко и сетка на нем стали обыденной частью пейзажа аккурат с 2016 года. А вот проход для пешеходов, по данным ГАТИ, здесь ограничили сравнительно недавно — с сентября и до следующего августа.

Судьбу локации решило ООО «М 10». Застройщик задумал присоединить к существующему дому 1908 года постройки по проекту Максима Сегаля современную девятиэтажку, вписанную в единый ансамбль здания. В марте этого года проект одобрили на заседании градостроительной комиссии, в нагрузку поручив застройщику капремонт школы на улице Кирочной и строительство площадки для отдыха вблизи ЖК.

Скорее всего, мириться с ограничением движения на Моисеенко придется дольше, чем до лета следующего года: срок сдачи ЖК запланирован на второй квартал 2026 года.

На скриншоте — 2024 год. Пока еще дореволюционное здание в единый ансамбль с новостройкой не вписалось Источник: «Яндекс.Карты»







Отель 5* в казармах

Казармы Павловского полка на Марсовом поле соседствуют с пешеходными галереями уже второй десяток лет, с тех самых пор, как в 2010 году «Плаза Лотос групп» замахнулась трансформировать здание 1821 года постройки в пятизвездочный отель, но не сосредоточилась. В 2018 году объект за долги перешел банку «Санкт-Петербург», а в феврале этого его приобрела структура «Газпрома», писал «Коммерсант». О каких-то глобальных переделках на тот момент речь не шла: предполагалось, что задумку доведут до логического завершения, и на Марсовом поле появится-таки пятизвездочный люксовый отель, однако о сроках реализации затеи не было сказано ни слова.

Очередное пешеходное ограничение на Марсовом поле, по данным ГАТИ, проживет как минимум до апреля следующего года.

С 2019 года пешеходная галерея еще больше потеснила проезжую часть Источник: «Яндекс.Карты» Источник: «Яндекс.Карты»

Клубный ЖК на месте столярной фабрики

Поколение петроградцев, которые с детства видят стройку на пересечении набережной Карповки и Каменноостровского проспекта, успело повзрослеть. В этом году долгоиграющая история строительства в этом месте ЖК отмечает десятилетний юбилей. Тянется она с той поры, когда шведская компания завладела мебельно-столярной фабрикой Ф. А. Мельцера и стала сносить аварийные постройки под предлогом возведения жилья. Несмотря на негодование градозащитников, компания смогла получить разрешение на строительство и даже в 2019 году заявила о старте работ, но тут же получила предостережение от прокуратуры за то, что не обратилась за проектным финансированием. Видимо, произошедшее сочли дурным знаком, и вскоре вместе с застройщиком участок перепродали ГК «Альфа Фаберже».

Как и обещал, новый владелец поднял здесь клубный ЖК Meltzer Hall — 10-этажный дом на 165 квартир с паркингом и детским садом. Вполне возможно, что выписывать новое разрешение на ограничение движения ГАТИ не придется — дом планируют сдать в четвертом квартале этого года.

2021 Источник: «Яндекс.Карты» За пару лет наметился значительный прогресс Источник: «Яндекс.Карты»

Конюшенные страсти

Ограничение движения вокруг Конюшенного ведомства не нанесено на карты инспекции и давно вросло в сознание горожан как вечное, хотя ему всего-то 15 лет без малого. «Фонтанка» уже разбирала эту драму в деталях: и как губернатор Валентина Матвиенко распорядилась передать Конюшенное ведомство компании «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей, и как воспротивились градозащитники, и как через 12 лет конкурс на аренду здания по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай», но вмешалась новая сила в лице потомков Строгановых и инициировала судебные тяжбы. В конце сентября суд поставил в распрях точку. И замаячила позитивная перспектива: «Бахчасарай», который должен был этим летом завершить проектирование реставрационных работ Конюшенного ведомства, пытается через суд добиться пролонгации аренды.

Забор возле Конюшенного ведомства — для сохранности здания Источник: «Яндекс.Карты»







Никуда пока не денется и забор: он здесь, как консервант, до лучших времен.