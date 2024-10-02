В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли кота. Его доверие удалось заслужить не сразу

В Сосновому Бору Ленинградской области домашний кот свалился из окна 3-го этажа на крышу балкона на первом. Питомец испугался и не хотел двигаться с места. Спасать его приехали сотрудники МЧС.

Источник: МЧС России

Не помогли коту и приманки в виде корзинки с едой, которую соседи спустили сверху в надежде, что домашнее животное туда запрыгнет.

Вызволить кота с крыши удалось начальнику караула 71-й пожарно-спасательной части Вилену Даниеляну и его помощнику. Питомец, когда его взяли на руки, сидел спокойно, но попытался вырваться при передаче из рук в руки.

Сейчас животное снова дома, рассказали 2 октября в пресс-службе МЧС.