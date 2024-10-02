Путин рассказал, как сильно изменилась суть боевых действий

Президент РФ Владимир Путин во время визита в индустриальный парк «Руднево» заявил, что принципы боевых действий в корне изменились с использованием беспилотников. Его слова 2 октября привела пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что БПЛА постепенно меняют принципы ведения конфликтов, и добавил, что российские дроны способны развивать скорость от 300 до 700 км/ч. С их помощью ВС РФ стали выполнять задачи, которые ранее были под силу только боевой авиации.
«Совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно», — заявил президент.
2 октября Путин посетил индустриальный парк «Руднево», где пообщался со студентами колледжей, чья специализация — сборка и управление беспилотниками.
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