В Крыму мужчина сам установил в ванной водонагреватель и вскоре стал вдовцом

В Крыму женщина погибла от удара током в душе. Причиной стал неправильно установленный мужем водонагреватель. Мужчина предстал перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Подробности сообщает прокуратура региона 2 октября.

Трагедия произошла осенью прошлого года в Бахчисарайском районе. Суд становил, что мужчина оборудовал ванную комнату водонагревателем, но сделал это с нарушением правил установки и экплуатации. В результате смертельный удар током получила его жена, которая взяла в руку душевую лейку. Водонагреватель при этом был включен.

Суд признал 58-летнего мужчину виновным и приговорил к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.



Приговор не вступил в законную силу.