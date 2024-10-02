Суд продлил срок задержания православного блогера, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Следствие полагает , что с сентября 2022 по февраль 2024 года мужчина систематически подвергал сексуальному насилию 11-летнюю девочку в квартире на Заневском проспекте — сначала ребенок ходила к нему заниматься по школьным предметам, а потом переехала туда вместе со своей матерью.

Как писала «Фонтанка», мужчина успел побывать в зоне СВО, однако боевое ранение вынудило его вернуться в Петербург, и в этот раз его уже не решились отпустить. Более того, жертв может быть больше, поскольку фигурант общался с несколькими девочками из трудных и фанатичных семей, они также фигурировали в его блоге. В соцсетях он появился в марте 2021 года, своим подписчикам он говорил, что явился Иоанн Кронштадтский на Никольском кладбище, где мужчина был оформлен как установщик памятников. Подробнее — читайте здесь.