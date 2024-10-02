Суд продлил срок задержания православного блогера, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Красногвардейский районный суд 2 октября продлил срок задержания 31-летнего Клауда Роммеля, обвиняемого в изнасиловании малолетней и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. По данным «Фонтанки», мужчину отправили в воинскую часть под присмотр командира. Свою вину фигурант не признает.
Следствие полагает, что с сентября 2022 по февраль 2024 года мужчина систематически подвергал сексуальному насилию 11-летнюю девочку в квартире на Заневском проспекте — сначала ребенок ходила к нему заниматься по школьным предметам, а потом переехала туда вместе со своей матерью.
Как писала «Фонтанка», мужчина успел побывать в зоне СВО, однако боевое ранение вынудило его вернуться в Петербург, и в этот раз его уже не решились отпустить. Более того, жертв может быть больше, поскольку фигурант общался с несколькими девочками из трудных и фанатичных семей, они также фигурировали в его блоге. В соцсетях он появился в марте 2021 года, своим подписчикам он говорил, что явился Иоанн Кронштадтский на Никольском кладбище, где мужчина был оформлен как установщик памятников. Подробнее — читайте здесь.
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