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Общество Ставок больше нет. Депутаты Госдумы умерили азарт алиментщиков

Ставок больше нет. Депутаты Госдумы умерили азарт алиментщиков

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2 комментария


Букмекерским конторам и тотализаторам запретят принимать ставки у некоторых категорий граждан. В их числе нерадивые родители. Законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы 2 октября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ внесли сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Закон запрещает принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, а также с россиянами, которых суд ограничил в дееспособности. У уклоняющихся от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов, попытать удачу тоже не получится.

В рамках законопроекта организаторы азартных игр получили право требовать от посетителей покинуть заведение в случае нарушения правил.

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Комментарии
2
282694747
39 минут
Алименты-это унижение правоспособности мужской части населения!Долой!!!
FedorGr
13 минут
Здоровую часть мужского населения страны грузят наказанием за рождение ребёнка, тем самым лишая участия в дальнейшем деторождении и увеличения населения страны. За что? Почему мужчина обязан содержать ребенка, а мама в стороне стоит? Ведь известна истина, что многие дамы рожают ради алиментов только. Вернуть мужиков в строй снова.
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