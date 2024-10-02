Ставок больше нет. Депутаты Госдумы умерили азарт алиментщиков

Букмекерским конторам и тотализаторам запретят принимать ставки у некоторых категорий граждан. В их числе нерадивые родители. Законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы 2 октября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ внесли сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Закон запрещает принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, а также с россиянами, которых суд ограничил в дееспособности. У уклоняющихся от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов, попытать удачу тоже не получится.