RT: ко Льву Шлосбергу* пришли с обысками

Силовики утром 2 октября пришли с обысками в квартиру заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* (признан иноагентом) во Пскове, передаёт RT.
Обыски связаны с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента: политик выложил в интернете видео без маркировки. Уголовная ответственность наступила, поскольку в 2024 году Шлосберга уже дважды привлекали к административной ответственности. Также он становился фигурантом дел за дискредитацию Вооружённых сил и злоупотребление свободой массовой информации.
*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
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