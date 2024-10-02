RT: ко Льву Шлосбергу* пришли с обысками

Обыски связаны с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента: политик выложил в интернете видео без маркировки. Уголовная ответственность наступила, поскольку в 2024 году Шлосберга уже дважды привлекали к административной ответственности. Также он становился фигурантом дел за дискредитацию Вооружённых сил и злоупотребление свободой массовой информации.