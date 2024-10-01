«Соленый мужик» зовет слушать музыку в Шереметевском дворце после закрытия музея

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Музей театрального и музыкального искусства задумал необычную серию концертов в Шереметевском дворце: они пройдут по окончании обычных часов его работы. Выступления известных петербургских музыкантов, в том числе импровизаторов, объединили в цикл Salon de musique [солёный мужик].

Шутка-мондегрин (ослышка), обыгрывающая звучание французского словосочетания «Музыкальный салон» (салон де ля мюзик, музыкальная гостиная) с русским «соленый мужик» - родом из XIX века: так в Петербурге шутливо называли музыкальный павильон в Павловском парке.





В Шереметевском дворце «салонные» вечера будут включать получасовую экскурсию-прогулку по экспозиции народных инструментов вместе с музыкантами, которые что-то даже будут показывать на них, а после — концерт в Оружейном зале. Цикл будет знакомить с разными стилями и множеством инструментов.





Первый концерт цикла пройдет 4 октября — на нем выступит трио: Сергей Старостин (голос, народные инструменты), Владимир Волков (контрабас) и Аркадий Шилклопер (валторна, флюгельгорн).





Героями следующего вечера 18 октября станут музыканты Ансамбля Владимира Шуляковского при участии Александра Кискачи. 1 ноября ждут ансамбль Easy Winners под управлением Андрея Воеводского, 15 ноября - Вячеслава Гайворонского, Андрея Разина и Николая Рубанова, а 6 декабря — Давида Голощекина с Андреем Кондаковым. Начало всех экскурсий — в 18.30, концертов — в 19.00. 12+



