«Площадь Восстания» открыта только на выход. В метро встал эскалатор — туда угодил посторонний предмет

Вестибюль № 1 станции метро «Площадь Восстания» вечером 1 октября закрыли на вход. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена.

В эскалатор попал посторонний предмет, из-за чего в 19:43 движение встало. В 19:52 станция заработала в штатном режиме.

Напомним, режим работы вестибюля № 1 «Площади Восстания» изменился из-за капитального ремонта эскалатора — по рабочим дням с 17:00 до 19:30 ограничен вход в вестибюль. Работы продлятся до 8 ноября.