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Город Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничат в вечерний час пик

Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничат в вечерний час пик

8 384
6 комментариев

Петербургский метрополитен на два месяца меняет режим работы вестибюля станции «Площадь Восстания». Капитальный ремонт эскалатора начнут, не дожидаясь октября.

С 10 сентября по рабочим дням в период с 17:00 до 19:30 будет ограничен вход в первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» (выход на Невский проспект и улицу Восстания), сообщает 9 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Работы по ремонту эскалатора там продлятся до 8 ноября.

В комитете отмечают, что время ограничения при необходимости могут скорректировать, но призывают пассажиров планировать маршрут заранее. Доехать от «Площади Восстания» до ближайших станций можно наземным транспортом:

  • до станции «Лиговский проспект» — на автобусах № 3, 26, 54, 65, 74, 91 и 141 либо на троллейбусе № 42;

  • до станции «Чернышевская» — на автобусах № 22 и № 105;

  • до станции «Гостиный двор» — на автобусах № 3, 7, 22, 24, 27, 181 и 191 или троллейбусах № 1, 5, 7, 10, 11 и 22;

  • до станции «Площадь Александра Невского» — на автобусах № 24, 27 и 191 или троллейбусах № 1 и № 22.

Ранее начать ремонт и ограничить вход на «Площадь Восстания» планировали с 26 августа до 21 октября. Однако в конце лета работы перенесли. В метрополитене тогда сообщали, что в августе и сентябре станция будет работать в обычном режиме. До этого график закрытий станций петербургского метро раскритиковали из-за коллапса, который случился во время ограничений на оранжевой ветке.

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Петербург Метро Станция метро Площадь Восстания
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Комментарии
6
280896530
9 сентября 2024, 12:57
Вполне реализуемая задача для "нового" губернатора города. Выжать все оставшиеся соки из жителей и оставить их вообще без метро. Считаю, что ему эта задача по силам !!! Справится !!!
279421808
9 сентября 2024, 14:46
Кокой Беглов молодец, дождался осени ,чтобы при увеличенном пассажиропотоке народ порадовался ограничению! Про кольцевой же маршрут Метро с продлением срока Беглова теперь можно забыть!
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