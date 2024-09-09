Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничат в вечерний час пик

С 10 сентября по рабочим дням в период с 17:00 до 19:30 будет ограничен вход в первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» (выход на Невский проспект и улицу Восстания), сообщает 9 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Работы по ремонту эскалатора там продлятся до 8 ноября.

В комитете отмечают, что время ограничения при необходимости могут скорректировать, но призывают пассажиров планировать маршрут заранее. Доехать от «Площади Восстания» до ближайших станций можно наземным транспортом:

Ранее начать ремонт и ограничить вход на «Площадь Восстания» планировали с 26 августа до 21 октября. Однако в конце лета работы перенесли. В метрополитене тогда сообщали, что в августе и сентябре станция будет работать в обычном режиме. До этого график закрытий станций петербургского метро раскритиковали из-за коллапса, который случился во время ограничений на оранжевой ветке.