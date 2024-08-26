Вестибюли станции «Площадь Восстания» будут работать в обычном режиме до октября

Петербургский метрополитен передумал ограничивать работу первого вестибюля станции «Площадь Восстания» (выход на Невский проспект и улицу Восстания). Начало ранее анонсированного ремонта перенесли на октябрь. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе метрополитена 26 августа.
Работу вестибюля на вход планировали ограничивать с 26 августа до 21 октября по будням, с 17:00 до 19:30 (с возможным изменением временных границ). Это было необходимо, чтобы провести капитальный ремонт эскалаторов.
Днем 26 августа пресс-служба «Петербургского метрополитена» сообщила в ответ на вопросы журналистов, что в августе и сентябре станция будет работать в обычном режиме, поскольку ремонт перенесли.
«Никаких ограничений сейчас нет. Работы перенесены: решили изменить график. 1 сентября приближается, поэтому комитет нам согласовал перенос», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена.
В августе график закрытий станций петербургского метро раскритиковали из-за коллапса, который случился во время ограничений на оранжевой ветке с 16 августа (пятница) по 18 августа. Вероятно, сейчас специалисты стараются принимать такие решения более аккуратно, с учетом изменения нагрузок на транспортную сеть.