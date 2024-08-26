Вестибюли станции «Площадь Восстания» будут работать в обычном режиме до октября

Петербургский метрополитен передумал ограничивать работу первого вестибюля станции «Площадь Восстания» (выход на Невский проспект и улицу Восстания). Начало ранее анонсированного ремонта перенесли на октябрь. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе метрополитена 26 августа.



Работу вестибюля на вход планировали ограничивать с 26 августа до 21 октября по будням, с 17:00 до 19:30 (с возможным изменением временных границ). Это было необходимо, чтобы провести капитальный ремонт эскалаторов.