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Политика «Мы не должны ничего исключать». Госсекретарь Франции допустил возможность отправки войск на Украину

«Мы не должны ничего исключать». Госсекретарь Франции допустил возможность отправки войск на Украину

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5 комментариев

Вопрос отправки сухопутных войск на Украину для властей Франции остается на повестке, и резкая критика со стороны других стран Запада не стала поводом для отказа от этой идеи. Об этом 1 октября в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил госсекретарь по европейским делам Бенжамен Хаддад.

По его словам, «это остается в силе», поскольку президент Франции Эммануэль Макрон ранее сказал, что «мы не должны ничего исключать».

Хаддад уточнил, что, в частности, может быть рассмотрена возможность проведения учебных миссий — но это необходимо обсуждать с союзниками.

Госсекретарь Хаддад является экспертом в области международных отношений и сторонником военной поддержки Украины. Он также выступает за то, чтобы снять ограничения для Украины на применение западного оружия.

Ранее президент Франции в разговоре с изданием The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину при двух условиях: если ВС РФ прорвут линию фронта и если будет просьба со стороны Киева. По словам Макрона, своим февральским заявлением об отправке войск он добился желаемого эффекта, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».

В Кремле сочли эти заявления очень важными и опасными.

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Комментарии
5
гастарбайтер
9 минут
Напрасно ура-патриоты стебутся... Введение войск Франции /НАТО означает, что вместе с войсками приедут и современные образцы вооружения... Это ВСУ они передают танки "Леопард-1" 1965 г.в. и списанные гаубицы...
276689045
18 минут
Пара батальонов иностранного французского легиона уже исчезла в землю..
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