Вопрос отправки сухопутных войск на Украину для властей Франции остается на повестке, и резкая критика со стороны других стран Запада не стала поводом для отказа от этой идеи. Об этом 1 октября в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил госсекретарь по европейским делам Бенжамен Хаддад.

Госсекретарь Хаддад является экспертом в области международных отношений и сторонником военной поддержки Украины. Он также выступает за то, чтобы снять ограничения для Украины на применение западного оружия.

Ранее президент Франции в разговоре с изданием The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину при двух условиях: если ВС РФ прорвут линию фронта и если будет просьба со стороны Киева. По словам Макрона, своим февральским заявлением об отправке войск он добился желаемого эффекта, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».

