Путин поручил ускорить регулирование сервисов рассрочки

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России ускорить внесение изменений, регулирующих работу операторов сервисов рассрочки. Это и другие поручения он дал по итогам совещания по экономическим вопросам 22 августа 2024 года.

Как сообщает 1 октября пресс-служба Кремля, внести соответствующие изменения надо, поскольку число субъектов, предоставляющих россиянам рассрочку на покупку товаров и услуг, растет высокими темпами. В связи с этим президент поручил до 1 декабря разработать правовое регулирование деятельности операторов рассрочки с гарантиями защиты прав граждан по аналогии с потребительским кредитованием. При этом операторы рассрочки смогут брать с людей плату за свои услуги, только если осуществляют «профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов» в соответствии с федеральным законом.