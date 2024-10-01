Путин поручил ускорить регулирование сервисов рассрочки

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России ускорить внесение изменений, регулирующих работу операторов сервисов рассрочки. Это и другие поручения он дал по итогам совещания по экономическим вопросам 22 августа 2024 года.
Как сообщает 1 октября пресс-служба Кремля, внести соответствующие изменения надо, поскольку число субъектов, предоставляющих россиянам рассрочку на покупку товаров и услуг, растет высокими темпами. В связи с этим президент поручил до 1 декабря разработать правовое регулирование деятельности операторов рассрочки с гарантиями защиты прав граждан по аналогии с потребительским кредитованием. При этом операторы рассрочки смогут брать с людей плату за свои услуги, только если осуществляют «профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов» в соответствии с федеральным законом.
Также Путин поручил до 1 ноября рассмотреть вопрос об установлении особенностей применения процедуры внесудебного банкротства к контрактникам и участникам СВО. До 1 апреля 2025 года нужно будет установить требования к содержанию рекламы услуг по сопровождению банкротства граждан, до 1 января 2025-го — дать ЦБ право ограничивать доли рискованных кредитов, выданных под залог автомобиля.
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