Южный циклон несет в Петербург дождик и ночное потепление: главный синоптик города рассказал, чего ждать от погоды в ближайшее время

В среду, 2 октября, в Санкт-Петербург и Ленобласть с юга приходит циклон, который принесет с собой небольшой дождь и ночное потепление. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, «холодная воздушная масса и антициклон с ясным небом сделали свое дело», и октябрь начинается отрицательной температурой воздуха на большей части территории Ленобласти, а по окраинам Санкт-Петербурга уже были зафиксированы отрицательные температуры (хотя центр города остается теплым).

«А вот акватории Финского залива и Ладожского озера достаточно теплые, так как температура воды еще высокая», — отмечает Колесов.

Такие ночные температуры уже не повторятся в ближайшие дни, хотя в предстоящую ночь на востоке области еще будут небольшие отрицательные температуры -1…-2 градуса. Воздух уже начинает медленно прогреваться, поэтому максимальная температура сегодня должна «дотянуть» до +10…+12 градусов по всей области и в Петербурге тоже.

После прихода циклона дневная температура даже при смене атмосферного процесса существенно не изменится, оставаясь на уровне +9…+11 градусов, добавил синоптик.