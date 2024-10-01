В Петербурге продадут заброшенное здание 2-й оборонительной казармы в Кронштадте

Согласно протоколу, из ведения Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) решено изъять участок площадью почти 40 тысяч кв. метров и расположенные на нем здания — памятник федерального значения — «Казарму оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней» на улице Зосимова, 3, литера А. Она входят в ансамбль крепости Кронштадт.

В Кронштадте в 2016 году было объявлено о проведении общественных обсуждений о приспособлении к современному использованию.

В 2019 году агентство получило право бессрочного пользования казармой и заказывало услуги по оценке рыночной стоимости права аренды казармы (улица Зосимова, 3, литеры лит. А, Б, Д, Е, Ж, И, К).

Здание построили в 1826 году В 1903 годы 1-я и 2-я оборонительные казармы были перестроены и надстроены вторыми этажами, а городские ворота, проходившие через здание, были заложены. Третий этаж у Кронштадтской казармы, согласно данным акта историко-культурной экспертизы 2021 года, появился уже в 1930 годы, когда здание было надстроено и перестроено. Во 2-й западной казарме располагалась 42-ая мореходная школа, в настоящее время здание не используется и законсервировано.