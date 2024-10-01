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Город В Петербурге продадут заброшенное здание 2-й оборонительной казармы в Кронштадте

В Петербурге продадут заброшенное здание 2-й оборонительной казармы в Кронштадте

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Госкорпорация «ДОМ.РФ» продаст заброшенное здание 2-й оборонительной казармы в Кронштадте. Это следует из протокола правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, опубликованного 30 сентября.

Согласно протоколу, из ведения Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) решено изъять участок площадью почти 40 тысяч кв. метров и расположенные на нем здания — памятник федерального значения — «Казарму оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней» на улице Зосимова, 3, литера А. Она входят в ансамбль крепости Кронштадт.

АУИПИК имел право бессрочного пользования казармой. После того, как недвижимость продадут, агентство получит половину вырученных средств, еще четверть будет перечислена на счет ППК «Фонд развития территорий».

Казармы — трехэтажное нежилое здание площадью 23,2 тысячи кв. метров. Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость здания превышает 540 млн рублей.

В Кронштадте в 2016 году было объявлено о проведении общественных обсуждений о приспособлении к современному использованию.

В 2019 году агентство получило право бессрочного пользования казармой и заказывало услуги по оценке рыночной стоимости права аренды казармы (улица Зосимова, 3, литеры лит. А, Б, Д, Е, Ж, И, К).

Здание построили в 1826 году В 1903 годы 1-я и 2-я оборонительные казармы были перестроены и надстроены вторыми этажами, а городские ворота, проходившие через здание, были заложены. Третий этаж у Кронштадтской казармы, согласно данным акта историко-культурной экспертизы 2021 года, появился уже в 1930 годы, когда здание было надстроено и перестроено. Во 2-й западной казарме располагалась 42-ая мореходная школа, в настоящее время здание не используется и законсервировано.

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